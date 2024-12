Liberoquotidiano.it - Gli insulti di Carlo Calenda a chi non la pensa come lui

i chiamae crede di essere “io so' io” e gli altri si sali giudica. Dopo Renzi, Gelmini, Carfagna (per stare alle più celebri delle sue litigate temerarie) è toccato anche a me incorrere nel suo linguaggio altolocato. L'altra sera a DiMartedì da Giovanni Floris, dove vado spesso a giocare in trasferta le mie partite e il più delle volte in inferiorità numerica, mi sono beccato del “bulletto fascista” solo per avergli posto questioni che un giornalista non deve mai farsi sfuggire. Meglio è andata a Italo Bocchino che da Elisabetta Piccolotti si è preso l'invito a non dire “scemenze” da un'autentica nobildonna. Provate a immaginare la scena a parti invertite: chi fa domande di sinistra e di fronte chi deve rispondere di destra, con relativi. Sarebbe insorto malamente il cronistume rosso, la federazione della stampa avrebbe chiamato i carabinieri, l'ordine dei giornalisti avrebbe processato per direttissima i reprobi.