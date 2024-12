Scuolalink.it - Giovani e la sedentarietà: il 54% delle scuole italiane è privo di palestre

Leggi su Scuolalink.it

Larappresenta oggi unamaggiori sfide per il benesserenuove generazioni, influendo in modo diretto sulla qualità della loro vita e sulla sostenibilità del sistema sanitario italiano. Con quasi un bambino su cinque in sovrappeso o obeso, l’Italia si trova di fronte a una vera e propria emergenza sanitaria che rischia di compromettere non solo la salute fisica dei, ma anche il loro sviluppo psicologico e sociale. Dati allarmanti: un bambino su cinque in sovrappeso In Italia, la diffusione del sovrappeso e dell’obesità tra i bambini raggiunge cifre preoccupanti. Secondo i dati presentati all’evento “Salute in azione. Lo sport per un futuro sano e sostenibile”, organizzato dal network PreSa e dalla Fondazione Mesit, quasi il 20% dei bambini tra 8 e 9 anni è in sovrappeso e il 9,8% soffre di obesità.