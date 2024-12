Ilrestodelcarlino.it - Frane dopo l’alluvione, la mappa dei cantieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitella, insieme a Modigliana, è il comune più compromesso per quanto riguarda la rete viaria sconvolta daldel maggio 2023, ma non mancano i problemi anche nelle strade provinciali. Nei giorni scorsi il sindaco Claudio Milandri,una serie di sopralluoghi, ha fatto il punto con il collega di Meldola Roberto Cavallucci, consigliere provinciale delegato alle infrastrutture viarie del forlivese. Partiamo dalle situazioni più critiche. La Sp76 che da Civitella porta alla frazione di Cigno e Civorio è chiusa pere cedimenti in più punti, in particolare ai Trebbioli e nelle curve della Beccaria, che costringono i residenti di Cigno e di Civorio a lunghe trasferte per raggiungere Cusercoli e Civitella, utilizzando tratti di strada comunali al limite della percorrabilità. Situazioni critiche si registrano anche sulla Sp68 (Cusercoli-Voltre-Giaggiolo) e sulla Sp102 che dal cimitero porta a Giaggiolo-Pian di Spino.