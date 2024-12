Lanazione.it - Folgorati dalla Madonna del Parto. Brilla sui libri di Sgarbi e Cacciari. Piero torna protagonista in vetrina

Entrambi scoprirono ladelai tempi della chiesetta di Momentana, cercando il contadino nei campi e facendosi aprire l’originario scrigno del capolavoro didella Francesca. Entrambi ne hanno via via parlato come un gioiello assoluto, anche a prescindere di quale fosse la sua collocazione più opportuna. Ora entrambi l’hanno scelta per la copertina del loro nuovo libro. Entrambi: Massimo, il filosofo prestato alla politica, e Vittorio, il critico da anni presente in tanti campi della vita pubblica. Due personaggi lontanissimi tra loro ma ora, e casualmente, accomunati da una scelta grafica che è poi anche una scelta esistenziale. Una donna che porta in grembo un bimbo ma "in lei c’è la divinità. Lei è custode dello spirito di Dio", osserva. Maria, nel capolavoro didella Francesca e nelle riflessioni di due intellettuali, appassionati del maestro del Rinascimento.