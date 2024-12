Da Salerno a Marsiglia voli dal 2025 | sarà Volotea a inaugurare la nuova rotta

Leggi su Ildenaro.it

, la compagnia aerea che collega città europee di piccole e medie dimensioni, continua a investire nello sviluppo dell’aeroporto die si prepara a decollare verso unadestinazione internazionale. Infatti, a partire dal prossimo 6 lugliooperativa laesclusiva, condisponibili due volte a settimana, il mercoledì e la domenica. Con questo annuncio,rafforza ulteriormente il proprio impegno verso il territorio campano: la compagnia – si ricorda in una nota – è stata la prima a credere nelle potenzialità dello scalo die, per il, scende in pista con un totale di quattro collegamenti, tra cui Catania, Verona e laestiva verso Nantes. “Siamo orgogliosi di annunciare questache collega, una delle principali città della Francia e che rappresenta un mercato chiave per attrarre visitatori stranieri, interessati a scoprire le bellezze del territorio salernitano, della Costiera Amalfitana e delle zone più interne della regione – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di-.