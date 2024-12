Universalmovies.it - Critics Choice Awards TV | Sh?gun guida le nomination

La TheAssociation (CCA) ha da poco annunciato lerelative aiTV.La stagione dei premi cinematografici – ed in questo caso dei premi televisivi – sta entrando nel vivo. Questa sera diamo uno sguardo agli ambitiTV, o meglio alleannunciato appena poche ore fa. Ebbene, a dominare l’edizione numero 30 è stato Sh?gun, lo show andato in onda in Italia su Disney+, con ben 6 candidature.Sh?gun S1 La Nostra RecensioneAbbott Elementary di ABC, Disclaimer di Apple TV+, Hacks e The Pengiun di HBOMax , The Diplomat di Netflix e l’ultima stagione di What We Do in the Shadows di FX hanno invece inanellato 4a testa. Tra le emittenti televisive più candidate spicca il nome di Netflix con ben 23, seguito da HBOMax con 21.