Come finisce Piggy: finale spiegazione del film horror del 2022

, trama edel” (noto“Cerdita” in spagnolo) è unthrillerspagnolo deldiretto da Carlota Pereda. Ilè basato sull’omonimo cortometraggio di Pereda. Racconta la storia di Sara, un’adolescente che è costantemente vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di classe. Durante un’estate particolarmente calda, Sara assiste al rapimento da parte di un uomo misterioso delle ragazze che l’hanno tormentata.? A seguire, la trama, ile ladeltrama completaSara è un’adolescente vittima di atti di bullismo costanti da parte dei compagni per via del suo aspetto. Sara è in sovrappeso. Anche a casa le cose non vanno meglio, visto che i suoi genitori e suo fratello non riescono a comprendere la sua sofferenza.