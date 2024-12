Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, blitz a sorpresa. Preso il portiere Raccichini

Un rinforzo per la porta della. Il profilo individuato dalla società rossoblù è quello del classe 2000 Matteosu cui si era registrato anche l’interesse della Fermana., che oggi dovrebbe essere ufficializzato, proviene dal Monturano Campiglione e in passato ha vinto un campionato di serie D da titolare con il Campobasso per poi disputare la successiva stagione in Lega Pro, sempre da protagonista con la compagine molisana. Genoa U19, Sambenedettese, Foggia e Correggese sono le altre squadre in cuiha militato. Il suo ingaggio si inserisce nel contesto di ottimi rapporti tra il club del patron Profili e la società del Monturano che precedentemente aveva prelevato gli exErcoli e Verini. Per ovviare all’assenza di, il club calzaturiero si è assicurato le prestazioni delNicolò Santoni.