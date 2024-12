Romadailynews.it - Cina: tour con drone FPV su tomba Wuwangdun di antico Stato Chu (1)

Hefei, 05 dic – (Xinhua) – Costruita nel periodo degli Stati Combattenti (475 a.C.-221 a.C.), ladinella citta’ di Huainan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, e’ stata riconosciuta come la piu’ grande e di piu’ alto livello, con la struttura piu’ complessa dell’Chu finora rinvenuta.ha restituito piu’ di mille manufatti catalogati, tra cui vasi rituali in bronzo, oggetti in legno laccato, strumenti musicali e statuette. Gli esperti ritengono che i reperti possano fornire un quadro generale delle condizioni politiche, economiche, culturali, tecnologiche e sociali delloChu. Venite a visitare il sito di scavo di questa antica civilta’ di oltre 2.200 anni fa con il nostrocon visuale in prima persona (FPV).