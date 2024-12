Sport.quotidiano.net - Catanzaro-Brescia, Maran ritrova pedine preziose e guarda ai play off

, 5 dicembre 2024 – La voglia dioff delsi appresta ad affrontare l’impegnativo test della trasferta a. Un campo sicuramente difficile, in casa di una squadra che, nonostante le assenze degli infortunati Situm, La Mantia e Antonini e dello squalificato Pompetti, è decisa a fare punti per rinsaldare la propria classifica, ma le Rondinelle possono trasformare questa sfida difficile nella svolta definitiva della propria stagione. In questo senso, salvo ulteriori novità dell’ultima ora, c’è finalmente la concreta speranza per misterdi poter avere a disposizione l’intera rosa. Le condizioni di Verreth verranno definite solo in extremis, ma, per il resto, elementi importanti come Bisoli, Borrelli e Moncini, che hanno già messo alcuni minuti nelle gambe nel match con il Bari, dopo una settimana in più di lavoro, potrebbero essere pronti a fare il loro ritorno dal 1’.