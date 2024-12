Lanazione.it - Camion di rifiuti a fuoco in A1, lunghe code e traffico nel caos

Barberino di Mugello (Firenze), 5 dicembre 2024 –in A1 al km 2,700 della Variante di Valico, poco dopo lo svincolo di Barberino di Mugello. Unche trasportavae che in quel momento stava viaggiando lungo la carreggiata nord, da Firenze a Bologna, è andato a. Si sono immediatamente formate delleche hanno raggiunto fino agli 8 chilometri, mandando ilnel. Non risultano feriti, ma l’intervento dei vigili delimmediatamente accorsi sul posto è andato avanti a lungo. Ilnon trasportavapericolosi, ma è comunque stata effettuata la bonifica dell’area. Sull'incendio è intervenuta anche la Polizia stradale della sezione di Pian del Voglio. Ilè andato in fiamme dopo l'immissione nella variante, superato lo svincolo di Barberino di Mugello.