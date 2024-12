Ilgiorno.it - Blitz contro i suprematisti bianchi. Arrestato pure il tenore Joe Fallisi l’autore della “Ballata del Pinelli”

Daniele Trevisani era il “comandante”, Andrea Ziosi “l’editore” e Salvatore Nicotra “l’istruttore”. Erano i ruoli che si erano dati i tre principali indagati, finiti in carcere insieme ad altri nove dell’inchiestaDigos di Bologna sul gruppo suprematista e neonazista chiamato prima Werwolf Division e poi Divisione Nuova Alba. Si trattava, secondo gli investigatori di una "cellula organizzata", già in fase operativa e in grado di realizzare atti eversivi, anche con tecniche usate dai lupi solitari votati alla White Jihad. Oltre ai tre presunti leader, in manette sono finite altre nove persone: tra loro c’è anche il cinquantenne Luca Porta, residente a Rho, che, secondo le accuseProcura emiliana, avrebbe contribuito "alle attività di propaganda, proselitismo e indottrinamento, prendendo parte alle attività di addestramento e all’elaborazione "di progeti e azioni volte alla sovversione dello Stato".