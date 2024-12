361magazine.com - Belve, Mammucari abbandona le registrazioni

Il conduttore avrebbe lasciato lo studio infastiditoCaos in studio a, temuto programma di Rai due, in onda ogni martedì sera in prima serata e condotto da Francesca Fagnani.Stando alle indiscrezioni delle ultime ore e a quanto riporta Davide Maggio, ci sarebbero stati dei problemi durante l’intervista a Teo.Sul sito si legge: “Dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore -visibilmente irritato- ha deciso di lasciare lo studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico”.Leggi anche: Fedez e le nuove rime: ne ha per tutti da Ferragni a Myrta MerlinoUn problema visto che la conduttrice, per registrare, ha a disposizione solo due pomeriggi a settimana e oggi bisognerà capire se verrà trovato o meno un sostituto dell’ultimo minuto.Un nuovo “problema” dopo che Mediaset, almeno così sembra, non ha nemmeno dato il via libera alla messa in onda dell’intervista ad Andrea Giambruno, ex di Giorgia Meloni e giornalista.