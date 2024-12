Yamal rivela il segreto al di fuori del passaggio di avvio mentre il Barcellona torna a vincere

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-04 14:31:18 Giorni caldissimi in redazione!Lamine, reduce dalla vittoria per 5-1 delsul Maiorca nella Liga martedì, ha scherzato su come realizzare il suo fantasioso assist “t” nel videogioco FIFA.Il 17enne èto nell’undici titolare per la prima volta dal 3 novembre dopo essersi ripreso da un infortunio alla caviglia.La sua presenza in campo si èta determinante nell’aiutare il Barça a porre fine a una serie di tre partite consecutive senza vittorie in campionato.ha vinto il rigore per il secondo gol del Barça e ha fornito uno spettacolare assist dall’esterno della scarpa per il tiro di Raphinha, che ha spiegato in modo divertente può essere imitato sul popolare gioco PlayStation.“Penso che il pulsante su FIFA sia L2 for the tpass”, ha dettodopo la partita.