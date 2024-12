Movieplayer.it - X Factor, prima della finale c'è già un verdetto: Sky rinnova il talent show per altre stagioni

Durante la conferenza stampa in vista2024, è arrivata un'ottima notizia per X: loresta su Sky perdue. Che ne sarà di Giorgia e dei giudici? A poco più di 24 ore dalladi X, è arrivata un'altra buona notizia per il: Sky hato l'accordo con Fremantle, produttore del format, perdue, 2025 e 2026, come il contratto prevede. Xresta su Sky: che ne saràgiuria? Sembrano ormai lontane, dunque, quelle ombre, nel rapporto tra il broadcast e la casa di produzione, che aveva fatto nascere un sospetto solo qualche mese fa. Si vociferava, infatti, che, con il contratto precedente in scadenza, Fremantle sarebbe stata vicinissima a cedere i diritti di trasmissione del, per l'Italia, .