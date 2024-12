Oasport.it - Volley, Civitanova sbriga la pratica Topola e ipoteca la qualificazione in Challenge Cup

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto il Karadordecon un secco 3-0 (25-18; 25-20; 25-16) nell’andata degli ottavi di finale dellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube, reduce dal successo ottenuto in Superlega nel big match contro Trento, ha dettato legge in Serbia contro un avversario ampiamente inferiore dal punto di vista tecnico e agonistico, rispettando il facile pronostico della vigilia e compiendo un passo importante verso laal turno successivo.Ai ragazzi di coach Giampaolo Medei, che si stanno preparando per il Mondiale per Club in programma settimana prossima a Uberlandia, basterà vincere due set nel confronto di ritorno in programma tra un paio di settimane nelle Marche per superare il turno. In caso di una sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.