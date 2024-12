Ilrestodelcarlino.it - "Vogliamo villa Bonaparte per eventi ed esposizioni"

’La grandeur!’ Il sindaco Valerio Vesprini non nega di nutrire il sogno di realizzare un progetto ambizioso teso a valorizzare Porto San Giorgio da un punto di vista culturale e a rilanciarla turisticamente. L’idea, forse un po’ folle dato il considerevole investimento necessario, consiste nell’acquisizione al Comune della storicafatta costruire da Girolamo, fratello di Napoleone: "Il progetto non è nuovo – sottolinea il sindaco –. Diverse amministrazioni passate ci avevano fatto un pensierino, ma il costo dell’acquisto più quello dei lavori di recupero ha fatto cedere il passo al privato". Sindaco Vesprini, per l’acquisizione non c’è sempre il problema dei costi? "Certamente e ci siamo già mossi per vedere come reperirli". Dove avete bussato? "A Roma ai ministeri competenti, laddove per altre opere abbiamo ottenuto forti somme".