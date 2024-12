Thesocialpost.it - Trapianti, verso il cuore artificiale permanente: nel 2025 primi impianti sperimentali

Iltotale (Tah) rappresenta una realtà concreta, sebbene recente, come soluzione 'ponte' per pazienti con gravissime insufficienze cardiache. Attualmente, è un'opzione temporanea per coloro che non possono attendere il trapianto, l'unica soluzione definitiva. Tuttavia, un salto tecnologico è all'orizzonte: già dal prossimo anno inizieranno ipermanenti, basati su solide innovazioni.Questo progresso nasce dall'evoluzione di un dispositivo 'ponte', prodotto vicino Parigi e già impiantato su 87 pazienti dal 2021. Tale sviluppo è stato possibile grazie a tecnologie militari, integrate con le innovazioni moderne, in particolare quelle legate alle batterie degli smartphone.