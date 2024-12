Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani mi nato ilsul Raccordo Anulare prestano rallentamenti e code solo lungo la carreggiata esterna tra lae la Pontina fino al 9 dicembre possibili difficoltà di transito su via della Pisana chiusa tra via Di Monte stallonara e via di Malagrotta nelle due direzioni fino al 20 di settembre lavori di potatura in Piazza Ragusa stessa cosa in Piazza San Giovanni ma fino a domani 5 dicembre inevitabili le ripercussioni per ilper quanto riguarda il trasporto pubblico per i lavori di prolungamento al Colosseo sulla linea C della metro le ultime corse della Sera partono alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi in strada le linee bus maggiori dettagli su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.