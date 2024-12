Panorama.it - This Is Me: l’ultima puntata dello show evento di Silvia Toffanin

La terza e ultimadiIs Me, loche celebra i talenti nati dalla scuola di Amici, andrà in onda stasera, mercoledì 4 dicembre, in prima serata su Canale 5. Alla guida della serata ci sarà, pronta a condurre il pubblico in un emozionante viaggio tra ricordi, successi e momenti di grande spettacolo, affiancata da un cast stellare e ospiti di eccezione.I protagonisti di questasaranno artisti che hanno saputo trasformare i loro sogni in realtà, come Elodie, oggi simbolo della musica pop italiana, e Mattia Zenzola, talentuoso ballerino latinista e vincitore di Amici 22. Sul palco si esibiranno anche il tenore Alberto Urso, l’acclamato ballerino Sebastian Melo Taveira e il cantautore Enrico Nigiotti, insieme a tanti altri volti noti.La serata sarà arricchita da momenti imperdibili grazie alla partecipazione di icone della musica come i Pooh, artisti eclettici del calibro di Rkomi e Noemi, e la travolgente comicità di Geppi Cucciari.