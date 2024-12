Movieplayer.it - The White Lotus e Euphoria: HBO svela finalmente le date d'uscita delle nuove stagioni

Leggi su Movieplayer.it

Con un nuovo aggiornamento la HBO ha comunicato quando intende distribuire la terza stagionedue acclamate serie I fan non dovranno attendere molto per la terza stagione di The, secondo quanto dichiarato da JB Perrette, capo dello streaming globale di Warner Bros. Discovery. Il dirigente, durante una conferenza tecnologica e mediatica ospitata da Wells Fargo, ha rivelato la nuova stagione della serie di Mikedebutterà sulla rete a pagamento nel corso del mese di febbraio. Ricordiamo che nella primavera del 2025 sono già previste la seconda stagione di The Last of Us, mentre alla fine del 2025 arriverà il nuovo prequel de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms. Infine, il .