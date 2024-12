Ilrestodelcarlino.it - Serena da Cesena ad Affari tuoi: partita al cardiopalma con beffa sul finale

, 4 dicembre 2024 – Per ben due volte la fortuna ha bussato alla sua porta, per due volte lei non l’ha lasciata entrare ed è stata ripagata con unasul. Si può riassumere così la puntata di ‘’ – seguitissimo show pre-serale di Rai uno, condotto da Stefano De Martino – che ha avuto come protagonista, martedì 3 dicembre, la concorrentete. Mamma a tempo pieno di una bambina di un anno e mezzo, Ginevra, avuta dal compagno Alessandro, che l’ha supportata nell’arcinota ‘pesca’ dei pacchi,daha giocato unaal. Due errori, però, le sono costati davvero cari. L’inizio sulle note di ‘Romagna mia’ La puntata sembra iniziare sotto i migliori auspici, con il conduttore intento a improvvisare qualche passo di liscio assieme alla concorrente, sulle note della celebre canzone di Secondo Casadei, inno romagnolo per eccellenza.