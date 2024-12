Ilrestodelcarlino.it - Sarnari presidente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le voci che circolavano da giorni hanno trovato confema. Ieri, poco prima di cena, ecco il comunicato del Gsd Castelfidardo. Ai saluti Marchegiani, ormai ex socio di maggioranza, torna la triade Baleani, Pigini,, con quest’ultimo che tornerà a ricoprire la carica di. "A seguito della riunione odierna (ieri, ndr), il socio Massimiliano Marchegiani cede le sue quote, senza scopo di lucro, a Fausto Pigini, 45%, Costantino, 25%, Franco Baleani, 15%, e Max Ciucciomei, 15%. Il nuovoè Costantinoche torna alla guida del sodalizio biancoverde, mentre Fausto Pigini ricoprirà il ruolo di vice, anche lui nuovamente ai vertici. Nei prossimi giorni verrà indetta una conferenza stampa per salutare l’ambiente da parte dell’ex socio Massimiliano Marchegiani.