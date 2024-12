Salonicco-Venezia oggi in tv | programma orario e diretta Eurocup 2024 2025 basket

Leggi su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida come 9^ giornata del Gruppo B dell’di. Appuntamento molto importante per gli uomini di coach Spahija, che puntano a trovare un po’ di continuità dopo il successo della scorsa settimana contro il Lietkabelis, partita in cui è arrivata la prima vittoria esterna per i lagunari in questa competizione. La classifica vede la Reyer in piena corsa per un posto nella fase successiva, e quindi questo scontro contro un’avversaria di bassa classifica si rivela ancora più importante per continuare a coltivare l’obiettivo del passaggio del turno. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 4 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’2023/di