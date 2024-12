.com - Promozione / Coppa Italia, il Moie Vallesina perde in casa e viene eliminato

Leggi su .com

0-3 per gli ospiti poi i padroni dihanno una reazione e portano il risultato sul 2-3. Sul finale ci provano ma l’undici di Profili non si fa raggiungere. Sabato prossimo subito la rivincita con le due squadre che ritornano a confrontarsi in campionato ma a campo invertito, 4 dicembre 2024 – Il, campione in carica dellaMarche,sconfitta indal Marina e deve dire addio allache la scorsa stagione l’ha vista protagonista.La gara di ritorno dei quarti di finale finisce infatti 2-3 per i biancoblù che in virtù del 2-2 dell’andata passano quindi il turno.Sotto la pioggia del Pierucci quello fra le due squadre è un match che nel primo tempo non vede prevalere nettamente nessuno: sia il Marina che ilhanno buone idee che intendono sviluppare.