Quotidiano.net - Perché lo stipendio di Elon Musk è stato bloccato. Il patrimonio da capogiro del patron di Tesla

Roma, 4 dicembre 2024 – L’uomo più ricco del mondo è senza. Almeno per ora, visto che la battaglia legale trae una giudice del Delaware che prosegue da mesi, ha visto ildidover fare i conti con una nuova doccia gelata in relazione al maxicompenso di 55,8 miliardi di dollari che a giugno il consiglio di amministrazione aveva invece deciso a larga maggioranza di concedergli. I fatti Le origini della questione risalgono al 2017, quando invece di attribuire alla figura diuno‘tradizionale’, eraorchestrato un pacchetto che prevedeva il riconoscimento di 12 tranche di stock option abbinate al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali. Che, per inciso, sono stati tutti realizzati. Non tutti gli azionisti dihanno però accolto di buon occhio questo tipo di approccio, tanto che nel 2022 si sono aperte le porte dei tribunali su iniziativa di chi definiva questa forma di remunerazione eccessiva e irragionevole.