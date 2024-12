Linkiesta.it - Perché è importante fare l’identikit di quello che si indossa?

«Occhio non vede, cuore non desidera», il detto popolare è un’esemplificazione puntuale di come agiscono le strategie del consumismo. Sì,l’urgenza di acquistare un capo d’abbigliamento si intensifica quando questo diventa un pezzo must have della stagione e lo vediamo pubblicizzato ovunque. I brand attivano campagne di seeding, strategie di content marketing e product placement per far diventare virali i loro prodotti che seguono la cresta dell’hype.Gli e-commerce e i rivenditori online, poi, rendono l’esperienza dello shopping talmente facile e immediata che non abbiamo scuse per non comprare. O meglio, siamo troppo pigri per pensare a modi alternativi che possano soddisquel tipo di bisogno. Oltretutto, ignoriamo le conseguenze di mettere tutto nel carrello, senza soffermarci a leggere i dettagli di composizione, di provenienza e di tracciabilità.