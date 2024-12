Neuer vede il rosso per la prima volta in carriera in Coppa DFB

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-03 23:12:23 Il web non parla d’altro:Manuelè stato espulso per lanella sua storicaper ridurre il Bayern Monaco a 10 giocatori dopo 17 minuti della partita diDFB contro il Bayer Leverkusen.La leggenda tedescaè stata espulsa dopo essere uscito dai box e aver sconfitto Jeremie Frimpong negli ottavi di finale all’Allianz Arena.è stato visto scusarsi con l’allenatore Vincent Kompany e l’attaccante Leroy Sane, che hanno lasciato il posto al portiere sostitutivo Daniel Peretz.Manuelviene espulso! Il portiere del Bayern esce dall’area e si schianta contro Jeremie Frimpong pic.twitter.com/EBzdZV4WUy— Premier Sports (@PremSportsTV) 3 dicembre 2024espulsoL’ammonizione contro l’Augsburg a gennaio è stata l’unica ammonita dala scorsa stagione e la più recente delle 23 ammonite dal suo debutto in nazionale maggiore con lo Schalke nel 2006.