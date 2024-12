Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è Bisessuale? Le foto insieme ad un uomo

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ilo che ruota attorno acontinua a tenere incollati gli spettatori del, alimentato da nuovi rumor e voci che girano sui social. La situazione si è fatta ancora più intrigante quando, durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha mostrato un articolo che fa riferimento a un rumor sull’orientamento sessuale del gieffino. Nonostanteabbia negato qualsiasi implicazione, la curiosità e le ipotesi non sono certo diminuite.I Rumor su: Dall’Amicizia con un Guru della Moda all’OutingA far parlare ancora di più è stato l’outing che, nelle ultime ore, è diventato virale sui social. Alcuni tweet lanciati da Tutto Uomini e Isa e Chia suggeriscono che, il quale in passato si sarebbe definito, avrebbe cercato di nascondere una relazione segreta, alimentando ulteriormente ilo.