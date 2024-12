Quotidiano.net - Ministri Trasporti Italia e Egitto, via ad autostrada del mare

Con la visita a bordo in forma privata di uno dei ro-ro DFDS del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e deino, Matteo Salvini e del Vice Primo Ministro e ministro deie dell'Industria egiziano Kamel El-Wazir si è celebrato oggi a Trieste l'avvio della nuovadelcon l', sulla base di accordi avviati nel 2023 per un collegamento per sviluppare il commercio tra Europa e Nord Africa, l'import-export di prodotti agricoli traed. I duesi sono incontrati al Samer Seaports & Terminals del Molo V del Porto di Trieste, dopo le celebrazioni inall' inaugurazione della tratta. E' la secondadelper Trieste dopo quella trae Turchia avviata nel 1987. Erano presenti, anche, gli ambasciatori Michele Quaroni e Bassam Essam Rady, il Vice Presidente e responsabile della Business Unit Mediterraneo di DFDS Lars Hoffman, il Presidente di Samer & Co.