Milan Strahinja Pavlovic non idoneo a giocare a calcio? Scoppia il caso

Il difensore delpotrebbe non essereile la FIGC apre un’inchiestapotrebbe non esseread alti livelli? È questo ciò che emerge dalle forti parole pronunciate dal Dottor. Ivo Pulcini – direttore sanitario della Lazio. Intervenuto dalle pagine de Il Messaggero, per esprimersi sulla vicenda Edoardo bove, il medico ha riportato un fatto del 2019, di un giocatore che oggi gioca in serie A e che il dottore non ritennedal punto di vista clinico:Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni. Il giocatore venne visitato tre volte in cliniche diverse perché l’allora direttore sportivo Igli Tare lo voleva a ogni costo, ma il “no” rimase fermoSi è subito pensato al difensore serbo del, visto che la sua situazione era già nota al club rossonero.