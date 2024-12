L’erede del filosofo Gianni Vattimo è una cugina calabrese di 89 anni | Ma la casa era vuota

Leggi su Open.online

L’eredità diva a unadi 89. Si chiama Ritae abita a Cetraro in provincia di Cosenza. Dopo che il tribunale l’ha tolta a Simone Caminada, lei è entrata in possesso dell’appartamento in via Po a Torino. Inizialmente il tribunale l’aveva assegnata a due cugine piemontesi. Poi è comparsa la figlia del fratello del. E le altre due si sono ritirate senza strascichi legali.e Rita si erano conosciuti e frequentati in gioventù, poi i rapporti si erano diradati. «In verità mia nonna, così come altre nipoti, aveva cercato di mantenere un legame, ma ogni tentativo di mettersi in contatto con lui era risultato vano», dice l’avvocato Emilio Enzo Quinteri, che ha curato l’eredità.«Nelladi via Po abbiamo trovato alcune vecchie foto di famiglia, tra cui quelle diragazzino in vacanza a Cetraro.