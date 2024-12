Ilfattoquotidiano.it - Iran, la Nobel per la pace Narges Mohammadi rilasciata per tre settimane: “Motivi medici”

Era in sciopero della fame da inizio novembre, in protesta contro le condizioni disumane di prigionia a cui è sottoposta era sottoposta nel carcere di Evin, e per contestare l’obbligo di velo imposto alle donne anche dove era detenuta. E ora la premioper laiana, dietro le sbarre dal novembre 2021, è stataper treper. “In base al parere del medico legale, la Procura di Teheran ha sospeso l’esecuzione della pena (è stata condannata a 13 anni di carcere, ndr) per tree la donna è stata”, si legge nel post del suo avvocato Mostafa Nili.La procura di Teheran ha deciso di sospendere la sua condanna a 13 anni di carcere e la donna – che ha sofferto di varie malattie durante la sua prigionia, tra cui problemi cardiaci – è stata portata via dalla prigione di Evin in ambulanza.