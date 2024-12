Anteprima24.it - Inchiesta su albero caduto, Procura al lavoro: si cerca super consulente

Tempo di lettura: < 1 minuto“Non c’è molto da aggiungere, abbiamo già fornito alle Autorità competenti tutta la documentazione in nostro possesso”: nervoso, non consente ai giornalisti neanche di terminare la domanda e sbotta ricordando che ha già rilasciato una dichiarazione sulla vicenda, il Rettore di Unisa, Vincenzo Loia, intervenendo oggi sull’in corso per fare luce sulla caduta del pino ed il ferimento di tre studenti. L’area resta sotto sequestro e sotto l’occhio dei rilievi effettuati dalla squadra Mobile di Salerno mentre ladi Nocera Inferiore, guidata da Antonio Centore che coordina le indagini va verso la nomina di untecnico. Potrebbe trattarsi dell’agronomo Carmine Maisto, già chiamato dalladi Nocera nel 2020 quando bisognó fare rilievi analoghi sulla caduta di un pino che in Viale Crispi a Cava de’ Tirreni causò la morte dell’oculista Gioacchino Mollo.