Grande Fratello | nuovi cambiamenti Ecco quando tornerà in onda

, il reality show di Mediaset ritorna sabato sera in prima serata su Canale 5:cosa emerge dall’ultima indiscrezione, il 23 novembre il reality show è andato inper la prima volta di sabato sera. La puntata però non ha riscosso un clamoroso successo di share e dunque il programma condotto da Alfonso Signorini ha subito un nuovo cambiamento. Il realty show va ora inogni lunedì ma questa settimana qualcosa sta per cambiare nuovamente. Nell’ultima puntata andata hanno varcato la porta rossa della Casa ben seiconcorrenti: Chiara Cainelli, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Maria Monsé e la figlia Perla Maria, Zeudi di Palma. Iinquilini negli ultimi giorni stanno già iniziando a conoscersi e a raccontarsi integrandosi nella Casa più spiata d’Italia.