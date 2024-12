Ilfattoquotidiano.it - Germania, il festival dove le donne vengono picchiate in strada: indignazione per la tradizione dell’isola di Borkum

5 dicembre, sera. L’isola diin Bassa Sassonia si trasforma, e gli stranieri – così come le telecamere – non sono ben accetti: inizia il Klaasohmselvaggia per cui sette uomini, travestiti con abiti spaventosi, vanno alla caccia delle giovanie le picchiano con corna di mucca. Ma dopo annila festività passa sotto silenzio, ad accendere i riflettori è stato un servizio della tv pubblica Ard, che ha raccolto testimonianze di violenze, ematomi e vergogna e suscitatoin tutto il Paese. Ma se una parte della cittadinanza non vuole che questo accada tutti gli anni, circa 200domenica hanno manifestato sull’isola a favore del mantenimento della controversa usanza, camminando per le strade die suonando corni di mucca.Il servizio tv – La troupe ha filmato come leche partecipavano alvenivano trattenute perdai ‘cacciatori’, i cosiddetti Klaasohm, che le colpivano sulle natiche con un corno di mucca.