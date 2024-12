Lapresse.it - Germania, botte e violenza contro le donne: bufera su festival Klaasohm di Borkum

Polemiche inper il’ dell’isola diin Bassa Sassonia dove sono previste usanze violentele. Un servizio dell’emittente Ard su questa tradizione che si svolge il 5 dicembre ha suscitato indignazione in tutto il Paese.Le denunceNel servizio, una donna diha denunciato in forma anonima attacchi aggressivi. Una troupe ha filmato come leche partecipavano alvenivano trattenute per strada dai ‘cacciatori‘ e i cosiddettile colpivano sulle natiche con un corno di mucca.Tradizione abolitaDopo pesanti critiche, gli organizzatori hanno annunciato che avrebbero abolito completamente la violenta tradizione. “Noi come comunità abbiamo chiaramente deciso di lasciarci alle spalle questo aspetto della tradizione e di continuare a concentrarci su ciò che definisce veramente il: la solidarietà degli isolani”, ha affermato l”Associazione dei giovani di’.