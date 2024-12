Ilnapolista.it - Ecco come la Wada ha provato ad insabbiare il doping di Stato cinese (New York Times)

Leggi su Ilnapolista.it

A metà del 2020, un’unità investigativa dell’Agenzia mondiale anti– l’ormai famigeratache ha presentato il ricorso contro Sinner al Tas – ha inviato ai massimi funzionari dell’agenzia un rapporto contenente un’intervista ad un medico che aveva lavorato presso il ministero dello sport. Il medico, che aveva disertato nel 2017, affermava che la Cina ha portato avanti per decenni un programma disostenuto dallo. “Uno scenario potenzialmente da incubo per il movimento olimpico, che si stava ancora riprendendo dallo scandalo dirusso che aveva scosso i Giochi”, racconta il New. Ciò che è accaduto dopo getta un’ombra pesantissima sull’operato della agenzia anti-mondiale: in sostanza è abbastanza evidente il tentativo diil