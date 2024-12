Lanazione.it - Dramma durante la gara, si scontra e perde i sensi. Il padre: “Attimi terribili”

Pontedera, 4 dicembre 2024 – “Un secondo sembrano minuti. Il tempo non passa mai. L’attesa, senza poter far niente, è angosciante. Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io domenica in tribuna a Capannoli. Ora per fortuna va meglio, anche se Tommaso dovrà essere operato allo zigomo per la rimozione della frattura”. Parla Eric Thierry Bracci, ildi Tommaso, 21 anni, calciatore del Capanne (Seconda categoria) che dopo uno scontro di gioco con un avversarioCapannoli-Capanne è rimasto privo di. Poche ore dopo, allo stadio Franchi di Firenze, unsimile quando Edoardo Bove della Fiorentina si è accasciato al suolo. La differenza tra i due episodi è che Bracci ha perso idopo un fortuito scontro di gioco con un avversario. Bove, invece, ha accusato un malore non conseguente a un trauma.