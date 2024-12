Ilgiorno.it - Crisi automotive, nuova vittima: Stanadyne in liquidazione. A rischio cento posti

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 4 dicembre 2024 - - Ladell’colpisce ancora e duramente in Lombardia, soprattutto nel settere della componentistica L’ultimanel Bresciano: i lavoratori della, azienda di Castenedolo, attiva nel settorehanno indetto da questa mattina una assemblea permanente. La decisione è maturata dopo che il gruppo americano che è a capo della società ha annunciato a sorpresa la messa indella. Sono apiù didi lavoro. Ecco alcuni dei “casi” più caldi in Lombardia, Edim Uno sciopero ha fatto fa ingranare la retromarcia a Bosch: stop ai licenziamenti in Edim, pezzo di pregio dell’brianzolo.Il tutto dopo un incontro agli Industriali a Belluno, anche il sito di Quero è coinvolto nella procedura, ma il grosso della partita era alla storica fonderia di Villasanta: 90da tagliare secondo il colosso tedesco, prima del ripensamento.