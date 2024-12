Cpr Albania la Cassazione prende tempo sui mancati trattenimenti dei migranti Unhcr | A gennaio invieremo il nostro report al governo

Leggi su Open.online

La decisione dellasui ricorsi presentati dalMeloni contro le prime mancate convalide del trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di permanenza per i rimpatri in«verrà resa nota nelle prossime settimane». Lo hanno decisi oggi, mercoledì 4 dicembre, i giudici della prima sezione civile. Nel corso dell’udienza, le procuratrici generale Luisa De Renzis e Anna Maria Soldi hanno chiesto ai magistrati di «sospendere il giudizio» in attesa della sentenza della Corte di giustizia dell’Ue, che arriverà probabilmente in primavera. La posta in gioco riguarda le due strutture di Shëngjin e Gjader, volute fortemente da Giorgia Meloni e finite al centro delle polemiche negli ultimi mesi, dove sono stati portati complessivamente dalla nave della Marina italiana “Libra” meno di una ventina di personein due operazioni, ma infine riportati in Italia dopo le decisioni della sezione immigrazione del tribunale di Roma.