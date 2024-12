Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare a Bologna mercoledì 4 dicembre

, 42024 - Spettacoli, musica e molto altro. Oggi ala lista delle cose dasi riempie di grandi eventi. Eccone alcuni da non perdere. Alle 10 e alle 16, la Casa Circondariale Rocco d'Amato porta in scena Acini di furore, spettacolo di Paolo Billi. In scena la compagnia delle Sibilline. Lo spettacolo mattutino è riservato alle scuole. Alle 19, la Basilica di San Domenico apre le porte per l'incontro I volti della povertà in carcere: intervengono il cardinale Matteo Zuppi, il direttore Andrea Monda, il professore Filippo Giordano e la giurista Rossana Ruggiero. Alle 20 parte un ciclo di appuntamenti per celebrare i trent'anni dalla fondazione di Laminarie con Libagioni un appuntamento che prevede È tutto qui, performance di Febo Del Zozzo/Laminarie. Alle 21, poi, verrà proiettato, nella cupola del Dom, Almanacco, una sequenza di immagini d’archivio che ripercorre l’evoluzione artistica della compagnia.