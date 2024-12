Sport.quotidiano.net - Cosa dice la storia. Solo una gioia per gli azzurri. La chance per invertire il trend

Settimo derby di Coppa Italia quello odierno tra Fiorentina ed Empoli, il sesto che si disputa al Franchi di Firenze. L’unico che si è giocato al Castellani è quello di andata dei quarti di finale del 1986-87, che coincide anche con l’unica vittoria azzurra. In quell’occasione i gol di Zennaro, Cecconi e Della Monica valgono il 3-2 finale dopo il vantaggio viola di Maldera e il momentaneo 2-2 ospite siglato da Battistini. Al ritorno, però, i gigliati si imposero per 3-0 passando così alle semifinali. Nelle altre quattro occasioni si è giocato nel capoluogo toscano con la Fiorentina che ha sempre avuto la meglio, a partire dal 2-1 nel girone eliminatorio del 1993-94 (composto anche da Casertana, Como, Pescara e Arezzo) firmato dalla doppietta di Baggio, intervallata dal gol azzurro di Casaroli, fino al 2-1 del quarto turno 2011-‘12 deciso dalla doppietta di Cerci, mentre per l’Empoli accorciò le distanze Shekiladze.