Ilfattoquotidiano.it - Cecchettin, perché crudeltà e stalking non sono stati riconosciuti a Turetta. La legge e i precedenti sui casi Rea, Tramontano e Maltesi

Sarà necessariore le motivazioni per capirela Corte d’assise di Venezia, non ha riconosciuto l’aggravante dellae non ha condannato perFilippo, assassino reo confesso di Giulia. In molti compreso il padre della vittima, Gino, ritenevano che il riconoscimento dell’aggravante e del reato fosse quasi scontato nel caso di femminicidio che ha così inciso nell’opinione pubblica per la sua esecuzione.La– In realtà per riconoscere l’aggravante della, inflitta per esempio nel caso di Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di Giuliao in quello di Carol, deve essere dimostrata secondo la Cassazione “una particolare qualità dell’animo dell’agente, il suo carattere; consiste nell’assenza dei sentimenti di pietà che contraddistinguono l’uomo civile; è rivelata, sul piano oggettivo, dal mezzo usato e dalle modalità dell’azione, che debbono estrinsecarsi in un quid pluris rispetto all’ordinaria produzione dell’evento”.