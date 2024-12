Ilgiorno.it - Castellanza, blitz nel covo dei clandestini: 4 arresti e una denuncia

(Varese), 4 dicembre 2024 - Gli agenti del Commissariato di Polizia di Legnano hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di quattro persone, alladi un italiano per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al sequestro di un’ingente quantità di materiali di probabile origine furtiva. L’operazione è nata grazie alle segnalazioni del servizio di vicinato, che aveva notato un via vai sospetto di soggetti di origine magrebina nella zona, generando preoccupazione tra i residenti. IlLe indagini hanno rivelato che un’abitazione, di proprietà di un italiano, fungeva da rifugio per individui irregolari sul territorio nazionale e da deposito per oggetti rubati, oltre che come base per attività di spaccio di droga. Con un piano studiato per non destare sospetti, i poliziotti si sono confusi tra il personale addetto alla raccolta dei rifiuti per accedere alla villetta.