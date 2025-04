Sport.quotidiano.net - Cremonese-Juve Stabia 1-1, i grigiorossi in rimonta difendono il quarto posto in classifica

Cremona, 13 aprile 2205 – Combattuto pareggio per la, che conserva il, ma con un’arcignanon riesce a conquistare la vittoria che avrebbe consolidato in modo significativo la posizione ai piedi del podio della squadra di mister Stroppa. L’1-1 dello “Zini”, del resto, ripropone un copione già ben conosciuto per i, che creano diverse occasioni, ma non riescono a concretizzare in maniera adeguata il gioco prodotto. Alla prima, vera opportunità le Vespe sbloccano il risultato e costringono addirittura all’inseguimento i padroni di casa, che, però, hanno il merito di non arrendersi e di firmare con Bonazzoli la rete del pari definitivo quando mancano solo 5’ al termine. La, quindi, non riesce a staccare la matricola campana, ma conserva comunque tre punti di vantaggio, anche se il prossimo turno, il lunedì di Pasquetta, chiamerà la compagine di Stroppa a rendere visita ad un Pisa più che determinato e in piena lotta per acciuffare la promozione diretta (ai danni dello Spezia).