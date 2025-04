Verona e Genoa non si fanno male 0 0

Verona-Genoa 0-0 Verona (3-5-2): Montipò 6; Ghilardi 6.5, Coppola 6.5, Valentini 6; Tchatchoua 6, Duda 6, Dawidowicz 5.5, Bernede 5.5 (20' st Kastanos 6), Bradaric 6 (37' st Frese sv); Sarr 5 (1' st Livramento 6.5), Mosquera 6.5 (37' st Suat Serdar sv). In panchina: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Slotsager, Luan Patrick, Ajayi, Cissé. Allenatore: Zanetti 6. Genoa.

