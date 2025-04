Milan i nomi per il post Maignan

Maignan è attualmente in scadenza con i rossoneri al giugno del 2026. Qualora il francese non dovesse rinnovare il Milan non si farà trovare impreparato: già sondati diversi nomi. La situazione dell’ estremo difensore è in bilico, il rinnovo di contratto sembra essere lontano e alle domande poste al riguardo lui si ammutolisce. La dirigenza Milanista non vuole rischiare di perdere a zero un giocatore così importante, gli errori del passato con Donnarumma insegnano. Se il rinnovo non arriva in estate sarà cessione, molto probabilmente in Inghilterra con diversi club pronti a fare follie per lui.I nomi sondati per il futuro numero 1 rossonero arrivano dall’ estero e dall’ Italia. Il nome di Lucas Chevalier è molto caldo: attuale portiere del Lille monitorato da Psg e Premier League, valutazione attorno ai 40 milioni di euro. Dailymilan.it - Milan, i nomi per il post Maignan Leggi su Dailymilan.it Mikeè attualmente in scadenza con i rossoneri al giugno del 2026. Qualora il francese non dovesse rinnovare ilnon si farà trovare impreparato: già sondati diversi. La situazione dell’ estremo difensore è in bilico, il rinnovo di contratto sembra essere lontano e alle domandee al riguardo lui si ammutolisce. La dirigenzaista non vuole rischiare di perdere a zero un giocatore così importante, gli errori del passato con Donnarumma insegnano. Se il rinnovo non arriva in estate sarà cessione, molto probabilmente in Inghilterra con diversi club pronti a fare follie per lui.Isondati per il futuro numero 1 rossonero arrivano dall’ estero e dall’ Italia. Il nome di Lucas Chevalier è molto caldo: attuale portiere del Lille monitorato da Psg e Premier League, valutazione attorno ai 40 milioni di euro.

Potrebbe interessarti anche:

Milan - iniziano i casting per il post Theo Hernandez : due i nomi - uno lo raccomanda Mendes

Calciomercato Milan - tre nomi per il post Theo Hernandez : ecco chi

Milan - svolta su direttore sportivo e allenatore : ci sono i nomi!

Ne parlano su altre fonti Milan, colpo a zero dal City: lo manda Guardiola. Milan News – L’erede di Maignan ha già un nome e un cognome. Calciomercato Milan, Carnesecchi primo nome in lista: un pericolo. E Maignan …. Rinnovo Maignan, i tre nomi pronti in caso di addio del francese. Accordo trovato ma rinnovo in stand-by: che succede tra Maignan e il Milan?. Maignan trascina il Milan e rilancia il tema rinnovo, nonostante la Premier.

spaziomilan.it comunica: Sorpresa Milan, nome nuovo per il post Maignan: opzione low cost - I rossoneri pensano a come sostituire Mike Maignan, potrebbero esserci dei clamorosi sviluppi per il portiere prossimamente.

milannews24.com comunica: Mercato Milan, si pensa già al post Maignan? - Mercato Milan, si pensa già al post Maignan? Ecco i nomi nella lista rossonera. Segui le ultimissime sul club rossonero Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta seguendo C ...

msn.com riferisce: Milan, futuro incerto per Maignan: tre nomi per sostituirlo - Il futuro della porta del Milan è incerto: in caso di partenza di Maignan in estate, il club rossonero ha tre nomi nel mirino per sostituirlo ...