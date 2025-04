Moto3 Piqueras vince in volata il GP del Qatar e va in testa al Mondiale 5 Rossi out Rueda

Piqueras, che si aggiudica il secondo successo dell’anno diventando il nuovo leader del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del team MT Helmets ha bruciato al fotofinish il pole-man Taiyo Furusato per soli 9 millesimi vincendo in volata il Gran Premio del Qatar 2025, valido come quarto round stagionale del MotoMondiale.Terza affermazione in carriera per Piqueras, che replica dunque il rocambolesco trionfo dell’Argentina (in quel caso fu decisivo un clamoroso doppio sorpasso all’ultima staccata) uscendo meglio dall’ultima curva del giro finale e aggiudicandosi uno sprint conclusivo che ha visto quattro piloti racchiusi in meno di un decimo (97 millesimi) sotto la bandiera a scacchi.Podio completato dai giapponesi Furusato (Honda Team Asia) e Ryusei Yamanaka (MT Helmets), rispettivamente secondo e terzo davanti all’australiano Joel Kelso, quarto. Oasport.it - Moto3, Piqueras vince in volata il GP del Qatar e va in testa al Mondiale. 5° Rossi, out Rueda Leggi su Oasport.it Tappa e maglia nella domenica di Lusail per Angel, che si aggiudica il secondo successo dell’anno diventando il nuovo leader del. Lo spagnolo del team MT Helmets ha bruciato al fotofinish il pole-man Taiyo Furusato per soli 9 millesimindo inil Gran Premio del2025, valido come quarto round stagionale del Moto.Terza affermazione in carriera per, che replica dunque il rocambolesco trionfo dell’Argentina (in quel caso fu decisivo un clamoroso doppio sorpasso all’ultima staccata) uscendo meglio dall’ultima curva del giro finale e aggiudicandosi uno sprint conclusivo che ha visto quattro piloti racchiusi in meno di un decimo (97 millesimi) sotto la bandiera a scacchi.Podio completato dai giapponesi Furusato (Honda Team Asia) e Ryusei Yamanaka (MT Helmets), rispettivamente secondo e terzo davanti all’australiano Joel Kelso, quarto.

