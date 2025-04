Tpi.it - Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 13 aprile 2025, su Rai 3

e servizi13su Rai 3Questa sera, domenica 13, va in onda in prima serata, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 21,20. Di seguito lee i servizinuovadi, in onda domenica 13alle ore 21,20 su Rai 3.La carenza e la cura inadeguata delle risorse idriche sono al centro di “Aspettando”. Due sono le situazioni emblematiche analizzate: la Basilicata, riserva idrica per l’Italia del sud, dove in pieno inverno migliaia di persone si sono ritrovate con i rubinetti a secco. Qui le dighe sono semivuote e i tassi di dispersione del 60 per cento.